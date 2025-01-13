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Чтобы завершить ремонт стадиона на Кубани, понадобилось вмешательство прокуратуры

Чтобы завершить ремонт стадиона на Кубани, понадобилось вмешательство прокуратуры

Чтобы завершить ремонт стадиона на Кубани, понадобилось вмешательство прокуратурыТихорецкая прокуратура Краснодарского края во время проверки выяснила, что что казенным учреждением заключен контракт на капитальный ремонт стадиона в п.

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