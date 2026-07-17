День памяти царской семьи: православным рассказали о традициях 17 июля

17 июля православные верующие вспоминают Николая II, его семью и слуг, расстрелянных в 1918 году. В этот день проходят литургии, крестный ход в Екатеринбурге и ночные богослужения в храмах, посвящённых царственным страстотерпцам.
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