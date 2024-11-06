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В ворота «Арсенала» назначили пенальти за попадание мяча в руку Мерино после штрафного Чалханоглу. Хавбек «Интера» реализовал 11-метровый

Команды играют в Милане в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0, перерыв). В добавленное к 1-му тайму время арбитр матча Иштван Ковач назначил пенальти в ворота «Арсенала» после попадания мяча в руку Микелю Мерино в штрафной площади после подачи Хакана Чалханоглу со штрафного.

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