NaukaTeh

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Макс
    Ну и что за дебил это написал???? Зачем америкосовские ПЛ поднимались за советскими катерами??? Крутые ребята! Запрос...Сегодня в тактиче...
  • Sobering
    А НАСА что, уже разработали систему жизнеобеспечения живого организма при входе в атмосферу Земли на второй космическ...Многие не верили,...
  • Владимир Алтайцев
    А цена  его  какая?Яркий телефон с х...

Каждый день НАСА публикует новые фотографии Марса, сделанные его марсоходами и орбитальными аппаратами

Каждый день НАСА публикует новые фотографии Марса, сделанные его марсоходами и орбитальными аппаратами

﻿﻿Каждый день НАСА публикует новые снимки Марса, сделанные марсоходами и орбитальными аппаратами. Время от времени на фотографиях появляются загадочные объекты, которые доводят воображение многих пользователей до исступления.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх