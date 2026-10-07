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Царьград

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Сколько лет исполнилось Путину 7 октября 2026 и как президент проведёт этот день

Сколько лет исполнилось Путину 7 октября 2026 и как президент проведёт этот день

Владимиру Путину исполнилось 74 года, в этот день он будет принимать поздравления от коллег и продолжит работать.

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