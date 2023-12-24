Опасные сериалы. Мошенники начали красть данные посмотревших «Слово пацана»

С 1 ноября мошенники создали 398 поддельных доменов для просмотра сериала «Слово пацана». Сайты используются для кражи персональных данных и незаметного оформления платных подписок, говорится в пресс-релизе BI.
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