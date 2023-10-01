Около сотни контрактников приведены к присяге в зоне спецоперации

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), подписавшие первые контракты о поступлении на военную службу, а также добровольцы, заключившие контракты с Минобороны, приведены к присяге на передовой СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии