Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Автор, видимо, не знает, что такое  кизяк. А  это  высохшее  говно рогатого скота.А уж топиться  им  даже  одной семь..."А кизяк на что?"...
  • Бро
    Ну и что? Жена Пескова, мадам Навка, гражданка США. И ничего. Всем пох..Гражданка РФ Елен...
  • Виктор Илюшин
    До сих пор не могу понять ПОЧЕМУ ЭТИХ НЕГОДЯЕВ НЕ ПОВЕСИЛИ прямо тогда? На фото Александр Яковлев, предатель Олег Кал...Еще раз о Яковлев...

Около сотни контрактников приведены к присяге в зоне спецоперации

Около сотни контрактников приведены к присяге в зоне спецоперации

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), подписавшие первые контракты о поступлении на военную службу, а также добровольцы, заключившие контракты с Минобороны, приведены к присяге на передовой СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх