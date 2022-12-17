Бучельников о «хоккее 3 на 3»: «Накал страстей, динамика, скорость – зрителям интересно смотреть»

Дмитрий Бучельников оценил выступление сборной России в «Лига Ставок Кубке Первого канала 3х3». В полуфинале россияне проиграли Казахстану (2:3 Б), а в матче за третье место разгромили Китай (9:2).
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