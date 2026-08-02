Депутат Панеш: с 1 сентября бумажные медкнижки уходят в прошлое

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР») рассказал RT о том, что с 1 сентября бумажные медкнижки уходят в прошлое и будут действовать только электронные.
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