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RT Russia

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Депутат Панеш: с 1 сентября бумажные медкнижки уходят в прошлое

Депутат Панеш: с 1 сентября бумажные медкнижки уходят в прошлое

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР») рассказал RT о том, что с 1 сентября бумажные медкнижки уходят в прошлое и будут действовать только электронные.

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