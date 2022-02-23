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Эксперт Митрахович предупредил о возможном падении заработков в Европе из-за цен на газ

Эксперт Митрахович предупредил о возможном падении заработков в Европе из-за цен на газ

Подорожание газа в Европе может привести к снижению заработка среди европейцев. Об этом "Ленте.ру" заявил эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

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