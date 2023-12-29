Депутат Госдумы посоветовал Маску баллотироваться в президенты США

В Госдуме рекомендовали Илону Маску баллотироваться в президенты США Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратился к известному американскому предпринимателю Илону Маску с призывом использовать «исторический шанс» и выдвинуться кандидатом на пост президента США.
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