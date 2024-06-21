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Новости Омска

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Режим повышенной готовности из-за паводка на юге Омской области отменен

Режим повышенной готовности из-за паводка на юге Омской области отменен, но на севере дома все еще затоплены.

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