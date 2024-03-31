Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 7,5 процентов

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2024 года на 7,5 процентов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысятся для 4,1 миллиона человек.