Дочка Варум спешно вернулась в Россию на фоне скандала

Звездное семейство вызывает много вопросовСегодня россияне не только внимательно следят за творческими достижениями любимых артистов, но и фиксируют каждый их шаг и внимательно отслеживают заявления политического характера, как и многозначительное молчание.
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