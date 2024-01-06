«Погибший» под Артемовском вагнеровец Бибер вышел на связь

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Бибер оказался жив. По словам военкоров, вагнеровец вышел на связь и сообщил, что продолжает участвовать в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.
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