«Погибший» под Артемовском вагнеровец Бибер вышел на связь

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Бибер оказался жив. По словам военкоров, вагнеровец вышел на связь и сообщил, что продолжает участвовать в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.