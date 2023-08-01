Всё началось с конфликта в подмосковной Балашихе: таксист перегородил машиной дорогу. А когда местная жительница сделала ему замечание - стал грубить.
Я не расист, но... В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом
Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
Правильно поняли, ребята! Всё точно по методичке для "цветных революций". Именно так их и делают. Главное - разделить как можно мельче, отключить сидовиков Власти, и можно диктовать что угодно. Послушаются, если обернуть это "национальным самосознанием" и поддержать хором местных подпевал. Так и рассыплемся.
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51 мин.
VG
Vasily Golov
Русская община,почти русская диаспора в Балашихе-так понимать?
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44 мин.
Татьяна Бушмелева
Продажные государственные служащие вынудили людей защищаться от агрессоров самостоятельно. Интиресно, когда-то добровольные дружины защищали от агрессоров любой национальности, а "русская община" защищает от всех хулиганов или только от нерусских?
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21 мин.
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