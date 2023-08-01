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Я не расист, но... В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом

Я не расист, но... В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом

Всё началось с конфликта в подмосковной Балашихе: таксист перегородил машиной дорогу. А когда местная жительница сделала ему замечание - стал грубить.

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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
Правильно поняли, ребята! Всё точно по методичке для &quot;цветных революций&quot;. Именно так их и делают. Главное - разделить как можно мельче, отключить сидовиков Власти, и можно диктовать что угодно. Послушаются, если обернуть это &quot;национальным самосознанием&quot; и поддержать хором местных подпевал. Так и рассыплемся.
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51 мин.
VG
Vasily Golov
Русская община,почти русская диаспора в Балашихе-так понимать?
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44 мин.
Татьяна Бушмелева
Продажные государственные служащие вынудили людей защищаться от агрессоров самостоятельно. Интиресно, когда-то добровольные дружины защищали от агрессоров любой национальности, а &quot;русская община&quot; защищает от всех хулиганов или только от нерусских?
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21 мин.

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