Я не расист, но... В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом

ДБ

Дмитрий Боев

Правильно поняли, ребята! Всё точно по методичке для "цветных революций". Именно так их и делают. Главное - разделить как можно мельче, отключить сидовиков Власти, и можно диктовать что угодно. Послушаются, если обернуть это "национальным самосознанием" и поддержать хором местных подпевал. Так и рассыплемся.