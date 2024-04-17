Белый дом: США введут против Ирана новые санкции, затрагивающие КСИР

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены ввести против Ирана новые санкции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его сообщение опубликовали на сайте Белого дома.
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