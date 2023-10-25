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Политолог Живов: РФ уничтожит заводы по производству снарядов на Украине

Политолог Живов: РФ уничтожит заводы по производству снарядов на Украине

Специалист в сфере политологической науки Алексей Живов указал на тот факт, что если киевский режим приступит к созданию бронетехники, вооружения и боезапаса внутри страны, то Армия Российской Федерации станет смотреть на заводы, где занимаются их изготовлением, как на места для проведения атак.

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