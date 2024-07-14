Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 штуковин, которые вызывают любопытство своей загадочностью

15 штуковин, которые вызывают любопытство своей загадочностью

Вы можете считать себя нелюбопытным человеком, но когда на глаза попадается нечто непонятное и даже загадочное, порой невозможно перестать об этом думать! Мозг сам начинает генерировать самые разные предположения, что это может быть, причем часто самые неожиданные, а то и таинственные.

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