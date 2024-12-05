Поступления в бюджеты российских регионов от НДФЛ рекордно выросли

По итогам первых десяти месяцев 2024 года суммарные объемы денежных поступлений в российский бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 6,1 триллиона рублей.