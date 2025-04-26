В России более 10 млн пенсионеров продолжают работать, но мало кто из них знает: официальное трудоустройство может лишить…Сообщение Работа или пенсия: Какие выплаты теряют трудоустроенные пенсионеры появились сначала на Ежедневные новости.
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