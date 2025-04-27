80-летие окончания Второй мировой на 1, 25 и 100 долларах

МД Перта презентовал три коллекционных монет, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. 1, 25 и 100 долларов выпущены в память о подвигах австралийских военных, их огромном вкладе в достижение победы и мира.
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