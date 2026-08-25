Индия перепишет законы, чтобы привлечь производителей чипов

Индия в течение двух месяцев внесет поправки в регулирование и введет новые правила для решения проблем производителей полупроводников и автокомпонентов, заявил министр промышленности и торговли Пиюш Гоял 24 августа, пишет Nikkei Asia.
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