Средняя максимальная ставка по депозитам растёт

Стоимость банковского фондирования в последние недели перестала снижаться вслед за ключевой ставкой. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших по объему депозитов банков во второй декаде августа составила 12,90%.
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