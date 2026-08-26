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Царьград

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Средняя максимальная ставка по депозитам растёт

Средняя максимальная ставка по депозитам растёт

Стоимость банковского фондирования в последние недели перестала снижаться вслед за ключевой ставкой. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших по объему депозитов банков во второй декаде августа составила 12,90%.

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