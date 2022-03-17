Полицейские и члены Общественного совета совместно с активистами молодежного движения «Волонтеры-медики» провели в ЕАО акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

Целью акции - привлечение внимания общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также получение от населения информации о правонарушениях и преступлениях в этой сфере.
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