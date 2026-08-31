Синоптик Тишковец: бабье лето придёт в Москву в середине сентября на пять суток

Бабье лето начнётся в Москве в середине сентября и продлится не дольше пяти суток, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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