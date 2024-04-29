Astribot S1: Робот, который знает, как веселиться и убираться!

В Китае роботы-гуманоиды становятся все более популярными, и новый Astribot S1 — яркий тому пример. Этот робот, разработанный местным стартапом Astribot, основанным всего два года назад, обещает стать настоящим помощником в домашних делах.
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