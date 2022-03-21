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В Архангельской области снижают грузоподъёмность ледовых переправ

В Архангельской области снижают грузоподъёмность ледовых переправ

Об этом сообщает дорожное агентство «Архангельскавтодор».По данным на 21 марта, грузоподъёмность переправ в регионе следующая: через Северную Двину в Двинском Березнике — пять тонн; через Северную Двину в Красноборске — десять тонн; через Мезень — 20 тонн; через Мезень в Каменке — десять тонн; через Пинегу, автодорога Паленьга — Светлый — 20 тонн; через Северную Двину в Хорьково — десять тонн; переправа Холмогоры — Ломоносово — 15 тонн; переправа на автодороге Чаща — Уфтюга — пять тонн.

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