В Архангельской области снижают грузоподъёмность ледовых переправ

Об этом сообщает дорожное агентство «Архангельскавтодор».По данным на 21 марта, грузоподъёмность переправ в регионе следующая: через Северную Двину в Двинском Березнике — пять тонн; через Северную Двину в Красноборске — десять тонн; через Мезень — 20 тонн; через Мезень в Каменке — десять тонн; через Пинегу, автодорога Паленьга — Светлый — 20 тонн; через Северную Двину в Хорьково — десять тонн; переправа Холмогоры — Ломоносово — 15 тонн; переправа на автодороге Чаща — Уфтюга — пять тонн.