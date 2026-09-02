Армия США заключила контракт на производство боевых лазеров для борьбы с БПЛА

Сухопутные войска Соединенных Штатов объявили о заключении первого в истории контракта на производство лазерных систем большой мощности для борьбы с беспилотниками.
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