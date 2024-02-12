Самый точный прогноз: Восточный гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года Ирэн ОрлонскаяФевраль в самом разгаре, и природа медленно начинает готовиться к приходу весны, несмотря на оставшуюся силу зимы.
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