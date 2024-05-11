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Крымская газета

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В Крыму модернизируют медучреждения в рамках нового нацпроекта

В Крыму модернизируют медучреждения в рамках нового нацпроекта

Кому помощь? В национальный проект «Семья», который в настоящее время разрабатывает правительство страны, должны войти мероприятия по модернизации детских поликлиник и больниц, перинатальных центров, женских консультаций, приёмных покоев.

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