В Крыму модернизируют медучреждения в рамках нового нацпроекта

Кому помощь? В национальный проект «Семья», который в настоящее время разрабатывает правительство страны, должны войти мероприятия по модернизации детских поликлиник и больниц, перинатальных центров, женских консультаций, приёмных покоев.
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