Происшествия
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Происшествия

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На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции помогли роженице добраться до роддома

Вечером во время несения службы на 574-м км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь к инспекторам ДПС обратился обеспокоенный водитель автомобиля.

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