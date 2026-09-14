HR-директор Зеленкова: удержание сотрудников стало важнее скорости найма

HR-директор Екатерина Зеленкова считает, что для компаний удержание уже нанятых сотрудников стало важнее прежнего акцента на скорости закрытия вакансий.
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