Qiwi-кошелек работает после отзыва лицензии у КИВИ Банка

Электронный кошелек Qiwi, который позволяет хранить и переводить деньги в различных валютах, продолжает работать в России после отзыва лицензии у «Киви банка», хоть и не в полной мере, сообщает РИА Новости.
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