На саммите НАТО в июле в Вашингтоне, Столтенберг заявил: "Самым большим риском и самой большой угрозой для НАТО на сегодняшний день является победа России на Украине".
Молдавия под «ядерной» угрозой...
Комментарии
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Сергей
Насрать на все договора с пиндосами и гейропой!!! Ебашить и тех и тех!!!!! Аэродром для хохлов в стране нато-стереть страну!!!!
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1 д.
Людмила Фирстова
Сергей, вы нарушили законодательство России и правила сайта, удалите, пожалуйста, нецензурную брань из комментария! Вы на сайте, а не на посиделках в кухне
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21 час.
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