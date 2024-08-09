Молдавия под «ядерной» угрозой...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Сергей
Насрать на все договора с пиндосами и гейропой!!! Ебашить и тех и тех!!!!! Аэродром для хохлов в стране нато-стереть страну!!!!
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1 д.
Людмила Фирстова
Сергей, вы нарушили законодательство России и правила сайта, удалите, пожалуйста, нецензурную брань из комментария! Вы на сайте, а не на посиделках в кухне
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21 час.

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