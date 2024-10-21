🟢 В этом году в Крыму построили шесть объектов здравоохранения Также проведен капитальный ремонт на 25 объектах, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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🟢 В этом году в Крыму построили шесть объектов здравоохранения Также проведен капитальный ремонт на 25 объектах, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.