Собянин: Ещё пять БПЛА сбиты на подлёте к Москве

За ночь уничтожено уже 23 дрона.Ночью в московском регионе ПВО сбили 23 беспилотника. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что последние пять дронов были перехвачены, и сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы.