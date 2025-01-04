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Политолог объяснил, как Трампу удалось отбиться от судебного давления

Политолог объяснил, как Трампу удалось отбиться от судебного давления

Политолог Дудаков назвал индульгенцией победу Трампа на выборах президента США Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США стала для него своеобразной индульгенцией от наказания в рамках судебного процесса по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, поделился мнением с NEWS.

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