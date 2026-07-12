Англия чудом спаслась от позора на ЧМ: судьбу скандального матча решила ужасная ошибка вратаря Норвегии

Беллингем втащил англичан в полуфинал!Англия и Норвегия подарили болельщикам один из самых ярких и интересных матчей плей-офф ЧМ — с обилием борьбы, интригой, драмой, отмененными голами, скандальными судейскими решениями и овертаймом!Хотя начало у безумного четвертьфинала получилось очень противоречивым.