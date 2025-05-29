Уважаемые водители! С 03.06.2025 АЗС (на Агромире) закрывается на ремонт! Планируйте свой маршрут заранее.
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Уважаемые водители! С 03.06.2025 АЗС (на Агромире) закрывается на ремонт! Планируйте свой маршрут заранее.