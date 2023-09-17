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В США пришли в ужас из-за «смертельного козыря» президента РФ Путина

В США пришли в ужас из-за «смертельного козыря» президента РФ Путина

Полковник США в отставке Дэниел Дэвис в статье для «19fortyfive» рассказал о «смертельном козыре» Владимира Путина, который не даст Западу вытеснить Россию с занятых на Украине территорий.

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