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Бремя чёрного человека – финальный акт

Бремя чёрного человека – финальный акт

Или: как недорого стереть историю человечества  А где она вообще, эта история? Как где, в летописях, в артефактах, в книгах, в документальных свидетельствах, на берестяных грамотах, в конце концов.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Да, африканцы пускай живут в Африке, чуркестанцы в различных чуркестанах, то есть, каждый должен жить по возможности на своей родине!
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19 час.
ИИ
Иван Иванов
Негр,он в Африке -негр......
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10 час.

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