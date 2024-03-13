Или: как недорого стереть историю человечества А где она вообще, эта история? Как где, в летописях, в артефактах, в книгах, в документальных свидетельствах, на берестяных грамотах, в конце концов.
Бремя чёрного человека – финальный акт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Да, африканцы пускай живут в Африке, чуркестанцы в различных чуркестанах, то есть, каждый должен жить по возможности на своей родине!
Ответить
19 час.
ИИ
Иван Иванов
Негр,он в Африке -негр......
Ответить
10 час.
Свежие комментарии