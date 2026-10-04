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Что скрывают за буквами на новых светофорах: как работают «АУ», «ОУ» и «РУ»?

Вы когда-нибудь замечали на светофорах необычные буквы — «АУ», «ОУ» или «РУ»? Скорее всего, да, но не знаете, что они означают.

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