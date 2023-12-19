РБК: Евросоюз ввёл во внешнюю торговлю правило No Russia

Совет Европейского союза обязал экспортёров европейских товаров прописывать в контрактах на поставку определённых товаров в третьи страны условие, по которому вводится запрет на реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России.
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