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Сбой «Яндекса»: что происходит с сервисами и дата-центрами компании

Сбой «Яндекса»: что происходит с сервисами и дата-центрами компании

Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после масштабных сбоев. Инженеры компании в первую очередь восстанавливают доступ к самым востребованным приложениям.

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