Сбой «Яндекса»: что происходит с сервисами и дата-центрами компании

Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после масштабных сбоев. Инженеры компании в первую очередь восстанавливают доступ к самым востребованным приложениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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