Россия с печалью смотрит на очередного соседа

Новое скоротечное обострение на линии соприкосновения Армении и Азербайджана совпало по времени с новостью о якобы имевшем место заявлении спикера турецкого парламента, что Анкара и Баку ведут переговоры о создании совместной тюркской армии.
Новое скоротечное обострение на линии соприкосновения Армении и Азербайджана совпало по времени с новостью о якобы имевшем место заявлении спикера турецкого парламента, что Анкара и Баку ведут переговоры о создании совместной тюркской армии.
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