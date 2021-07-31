Театр абсурда

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Россия с печалью смотрит на очередного соседа

Россия с печалью смотрит на очередного соседа

Новое скоротечное обострение на линии соприкосновения Армении и Азербайджана совпало по времени с новостью о якобы имевшем место заявлении спикера турецкого парламента, что Анкара и Баку ведут переговоры о создании совместной тюркской армии.

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