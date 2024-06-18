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Позитив для оптимистов

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    Мне понравилось как он ответил журналисту, который заявил, что у русского президента нет души. Путин мгновенно ответи...Путин проучил реп...
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Путин проучил репортера из США, нарушившего этикет в его присутствии

Путин проучил репортера из США, нарушившего этикет в его присутствии

Российский президент Владимир Путин проучил западного журналиста, нарушившего этикет в его присутствии.

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Комментарии
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РС
Роза Семиренко
Умеет наш Президент любого на место поставить! Молодец! Куда до него, Байдену, урсулам всяким, клоунам кровавым и т. Д.!
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15 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Мне понравилось как он ответил журналисту, который заявил, что у русского президента нет души. Путин мгновенно ответил, что руководитель страны должен иметь, прежде всего, голову! Чтобы принимать верные решения. ..
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2 час.

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