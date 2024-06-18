Путин проучил репортера из США, нарушившего этикет в его присутствии

Умеет наш Президент любого на место поставить! Молодец! Куда до него, Байдену, урсулам всяким, клоунам кровавым и т. Д.!

ЛВ

Лариса Воробьева

Мне понравилось как он ответил журналисту, который заявил, что у русского президента нет души. Путин мгновенно ответил, что руководитель страны должен иметь, прежде всего, голову! Чтобы принимать верные решения. ..