Не буду лукавить и говорить о том, что мне никогда не нравилась Ротару и ее творчество. Она все мое детство была в телевизоре и по радиоточке.
Юлия Витязева: Пусть Ротару ждёт «возвращения Крыма» сидя в Киеве
Комментарии
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Vasily Golov
Что дом в Ялте у актрисы. В Ялте квартира у президента Зеленского.Оплачивает услуги жкх.Встречал Ротару в Ровно. ансамбль ... гитары.Потом летели в Москву. Билеты по брони горкома партии.Муж начал требовать нас пересадить на места его и Ротару.Какие простачки и на лучших местах.Осадил его стюард. Видимо он сказал откуда эти места получены.
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