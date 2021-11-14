Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Лановой
    А зачем России общаться со средним полом?Россию не позвали...
  • Анатолий Лановой
    достаточно известные и популярные актеры  Варвара Шмыкова, Александр Паль, Александра Бортич, Яна Троянова, Павел Дер...Голос Мордора: «П...
  • lenivka
    Виктор вы совершенно правыЕС бессилен, и Вл...

Юлия Витязева: Пусть Ротару ждёт «возвращения Крыма» сидя в Киеве

Юлия Витязева: Пусть Ротару ждёт «возвращения Крыма» сидя в Киеве

Не буду лукавить и говорить о том, что мне никогда не нравилась Ротару и ее творчество. Она все мое детство была в телевизоре и по радиоточке.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasily Golov
Что дом в Ялте у актрисы. В Ялте квартира у президента Зеленского.Оплачивает услуги жкх.Встречал  Ротару в Ровно. ансамбль ... гитары.Потом летели в Москву. Билеты по брони горкома партии.Муж начал требовать нас пересадить на места его и Ротару.Какие простачки и на лучших местах.Осадил его стюард. Видимо он сказал откуда эти места получены.
Ответить
1
13 час.
Андрей Тихонов
а что иностранцы делают в Крыму без "визы"
Ответить
10 час.
Александр Салтановский
Ионова Марина
"Хуторянку" на ху....тор!
Бабочек ловить!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх