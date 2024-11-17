Байдена поставили на задний план во время фотосессии лидеров АТЭС

ЛИМА, 17 ноября, ФедералПресс. Президент США Джо Байден оказался в заднем ряду на традиционной групповой фотографии лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходившей в Лиме (Перу).
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