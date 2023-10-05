Милонов призвал приравнять татуировки к алкоголю

Необходимо запретить лицам младше 18 лет или даже 21 года набивать себе татуировки, сообщил 5 октября в своих соцсетях заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
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